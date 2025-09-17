Líderes dos Emirados felicitam presidente da Guiana pela posse em novo mandato

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagem de felicitação ao presidente da Guiana, Mohamed Irfaan Ali, pela posse em um novo mandato presidencial.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente da Guiana.