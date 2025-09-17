Cúpula de Investimentos e Negócios de Ras Al Khaimah será realizada em novembro

RAS AL KHAIMAH, 17 de setembro de 2025 (WAM) – A segunda edição da Cúpula de Investimentos e Negócios de Ras Al Khaimah será realizada nos dias 19 e 20 de novembro de 2025, no Centro Internacional de Exposições e Conferências Al Hamra.

O evento ocorrerá sob o patrocínio do xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, em cooperação com o Centro de Exposições de Ras Al Khaimah e a Valiant MENA para Exposições e Conferências.

A cúpula reunirá mais de 100 empresas líderes internacionais, regionais e locais para explorar e destacar as promissoras oportunidades de investimento que Ras Al Khaimah oferece em setores-chave, como indústria, imóveis, turismo e energia renovável. O encontro reflete o avanço contínuo do emirado em consolidar-se como um dos destinos de negócios mais competitivos dos Emirados Árabes Unidos.

Trata-se de um evento estratégico que abre perspectivas de crescimento econômico e investimentos diversificados para o emirado.

A primeira edição, realizada no ano passado, contou com a participação de mais de duas mil autoridades governamentais, investidores internacionais, especialistas do setor e representantes do setor privado, resultando em diálogos construtivos e parcerias de impacto que moldam o futuro dos negócios e dos investimentos em Ras Al Khaimah.

Mohamed Ali Musabbeh Al Nuaimi, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Ras Al Khaimah, destacou que a cúpula não é apenas uma ocasião para apresentar o potencial do emirado, mas também uma plataforma de diálogo, parcerias e inovação, além de um motor para atrair novos projetos que moldarão o futuro do comércio e dos investimentos em Ras Al Khaimah e na região.

“Hoje, Ras Al Khaimah abriga mais de 50 mil empresas, múltiplas zonas francas em crescimento e movimenta mais de 100 milhões de toneladas de carga anualmente no Porto de Saqr e sua zona franca, combinando um ambiente regulatório favorável aos negócios com infraestrutura de padrão internacional. Os ambiciosos planos de futuro do emirado, que incluem grandes projetos turísticos, instalações industriais avançadas e iniciativas estratégicas no setor de energia, sustentam a visão de crescimento de longo prazo de Ras Al Khaimah”, afirmou.

Por sua vez, Tarek Barada, diretor-geral da Valiant MENA para Exposições e Conferências, informou que várias empresas globais e entidades governamentais já confirmaram presença, entre elas BNW Developments, Marjan, Etihad Water & Electricity (EtihadWE), IFM, RAKNOR, Union Properties e Azzurro, como patrocinadores e parceiros do evento.

Barada acrescentou que a cúpula contará com uma grande exposição paralela a sessões de conferências ampliadas, discussões estratégicas de investimento e fóruns especializados por setor.