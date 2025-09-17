Emirados participam da 69ª Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica

VIENA, 17 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participam da 69ª Sessão Regular da Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), que ocorre entre 15 e 19 de setembro na sede da organização em Viena, sob o tema “Cooperação Global no Campo Nuclear”.

O embaixador Hamad Al Kaabi, representante permanente dos Emirados junto à AIEA, lidera a delegação do país, que inclui instituições nacionais do setor nuclear, como a Autoridade Federal de Regulamentação Nuclear (FANR) e a Companhia de Energia Nuclear dos Emirados (ENEC).

Al Kaabi apresentou a declaração nacional na sessão plenária da conferência, destacando a relação sólida entre os Emirados e a AIEA. Essa parceria, que já dura cinco décadas, foi essencial para atender às necessidades energéticas do país com a construção e operação de um programa nuclear pacífico que segue os mais altos padrões de segurança, proteção e não proliferação nuclear.

Em seu discurso aos Estados-membros da AIEA, Al Kaabi afirmou que os Emirados se preparam para o futuro da inovação nuclear. "Lançamos programas destinados a avaliar o potencial de reatores avançados, incluindo os pequenos reatores modulares, para acelerar a descarbonização profunda e integrar tecnologias nucleares avançadas em diversos setores”, disse.

Ele acrescentou que os Emirados reafirmam seu compromisso inabalável com uma parceria sólida e duradoura com a AIEA. "Com a usina nuclear de Barakah consolidada como pilar de nosso sistema energético, e com nossas iniciativas voltadas para tecnologias nucleares avançadas, segurança e salvaguardas, continuaremos a demonstrar o uso pacífico e responsável da energia nuclear. Estamos confiantes de que, por meio da cooperação com a Agência e seus Estados-membros, a energia nuclear terá um papel vital na promoção da paz, da prosperidade e do desenvolvimento sustentável em todo o mundo.”

A delegação dos Emirados manterá diversas reuniões bilaterais com autoridades internacionais para discutir oportunidades de cooperação e trocar pontos de vista sobre temas relacionados à política nuclear, regulação e indústria.

À margem da conferência, a FANR planeja assinar vários acordos com reguladores internacionais, abrangendo temas como pesquisa e desenvolvimento e intercâmbio de informações nas áreas de segurança nuclear e proteção radiológica.

Além disso, os Emirados participarão do Encontro de Reguladores de Segurança e Proteção, que discutirá o fortalecimento das competências regulatórias, a promoção de sistemas de regulação ágeis e a criação de um “ecossistema” sustentável de governança por meio do compartilhamento de boas práticas.

Os Emirados também marcarão presença no evento “Programas de Apoio dos Estados-membros: Reforçando a Eficácia das Salvaguardas por meio de Parcerias”, no qual a FANR apresentará suas contribuições via o Programa Nacional de Apoio às Salvaguardas, criado para auxiliar as atividades da AIEA em não proliferação nuclear.

A delegação participará ainda do Fórum de Cooperação Regulatória, espaço de intercâmbio de conhecimento técnico e de boas práticas, que visa desenvolver marcos regulatórios coesos para o uso pacífico da energia nuclear e contribuir para padrões globais de segurança nuclear.