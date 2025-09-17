Temporada de Shohheef começa em 20 de setembro em Ras Al Khaimah

DUBAI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – A Federação de Esportes Marítimos dos Emirados Árabes Unidos anunciou oficialmente o lançamento da temporada 2025 de Shohheef, com a corrida de abertura marcada para os dias 20 e 21 de setembro, no emirado de Ras Al Khaimah.

Em comunicado divulgado nesta quarta-feira (17/09), a federação informou que a prova inaugural terá patrocínio estratégico da MAG Holding e será organizada pelo Clube de Esportes Marítimos de Ras Al Khaimah, em cooperação com o Clube Internacional de Esportes Marítimos de Sharjah. Estão previstas participações de competidores dos Emirados e de outros países.

Ahmed Ali Al Sheryani, secretário-geral da federação, destacou que a etapa de abertura da temporada tem um significado especial por sua carga histórica, ao reviver um patrimônio nacional por meio de eventos que unem tradição e competição esportiva, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo de esportes marítimos tradicionais na região do Golfo.