Companhia aérea flydubai amplia operações no Quênia com novos voos para Nairóbi

DUBAI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – A flydubai anunciou o lançamento de novos voos para o Aeroporto Internacional de Nairóbi (NBO), no Quênia, a partir de 15 de outubro de 2025. As operações serão realizadas no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB), com frequência de quatro voos semanais.

Além da nova rota para a capital queniana, a companhia aérea ampliará a frequência para Mombaça, que passará a ter voos diários a partir de 1º de outubro de 2025, elevando para 11 o total de voos semanais da flydubai para o Quênia.

Comentando o anúncio, Ghaith Al Ghaith, diretor-executivo da flydubai, afirmou: “Esses voos reforçam a importância de conectar o Quênia ao hub global de aviação de Dubai, ampliando o acesso para comércio, viagens e turismo entre nossos dois países. Continuamos comprometidos em apoiar o fortalecimento dos laços econômicos e culturais entre os Emirados Árabes Unidos e a África.”