EAU saúdam acordo sobre roteiro para resolver crise em Suwayda, na Síria

ABU DHABI, 17 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio do governo sírio sobre a adoção de um roteiro para resolver a crise na província de Suwayda e elogiaram os esforços da Jordânia e dos Estados Unidos para alcançar esse resultado.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a importância de reforçar a estabilidade para proteger a Síria e sua unidade, evitar mais perdas de vidas, garantir a proteção de civis e defender a soberania e o Estado de direito.

O ministério reiterou ainda o apoio firme dos EAU a todas as medidas adotadas pela Síria para proteger sua segurança, estabilidade e soberania em todo o seu território, bem como sua solidariedade com o povo sírio e o apoio a todos os esforços voltados a atender suas aspirações de segurança, paz, vida digna, convivência pacífica e desenvolvimento.