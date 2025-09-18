Arábia Saudita e Paquistão assinam pacto estratégico de defesa

RIAD, 18 de setembro de 2025 (WAM) – A Arábia Saudita e o Paquistão assinaram um acordo estratégico de defesa conjunta durante a visita do primeiro-ministro Shehbaz Sharif a Riad.

O príncipe-herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, firmou o pacto com Sharif, afirmando que o acordo reafirma os laços profundos entre Islamabad e o reino.

“O acordo estabelece que qualquer agressão contra um dos países será considerada uma agressão contra ambos”, informou a Agência de Imprensa Saudita.