Egito e Espanha reafirmam rejeição a tentativas de Israel de deslocar palestinos

CAIRO, 18 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente egípcio, Abdel-Fattah El-Sisi, elogiou o reconhecimento da Palestina pela Espanha e o apoio à solução de dois Estados durante reunião no Cairo, nesta quarta-feira, com o rei Felipe VI e a rainha Letizia, em sua primeira visita de Estado ao Egito.

As duas partes pediram um cessar-fogo imediato em Gaza, a libertação de detidos e a entrada sem restrições de ajuda humanitária.

Reafirmaram também a rejeição a tentativas de Israel de deslocar palestinos de suas terras, advertindo que isso equivaleria a “liquidar a causa palestina” e poderia provocar deslocamentos em massa e migração irregular em direção à Europa.

Eles também condenaram a expansão dos assentamentos israelenses e os planos de anexação na Cisjordânia ocupada.

“Estamos testemunhando tentativas persistentes de fragmentar a Cisjordânia, tanto por meio de apelos à anexação como pela expansão contínua de assentamentos em seus territórios ocupados”, disse El-Sisi.

As duas partes destacaram a importância dos esforços para preservar a paz que “existe na região desde a década de 1970”.