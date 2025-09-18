Dubai Culture promove criatividade juvenil no Festival Anual de Arte Estudantil

DUBAI, 18 de setembro de 2025 (WAM) – A Autoridade de Cultura e Artes de Dubai (Dubai Culture) anunciou seu apoio ao Annual Student Art Show (ASAS) 2025, o maior festival juvenil de arte da região, reforçando seu compromisso em capacitar jovens talentos e estimular a inovação.

A participação da autoridade destaca sua missão de posicionar Dubai como centro global de cultura, incubadora de criatividade e polo de talentos, além de consolidar o papel das artes como parte essencial da vida cotidiana.

Agora em sua quinta edição, o ASAS 2025 – apresentado pelo Funun Arts Group e pelo Youth Creative Minds Hub – será o mais ambicioso até agora, reunindo um número recorde de estudantes participantes de todo o Golfo e de outros países.

O festival de dois dias também contará com a inauguração de uma instalação artística colaborativa em grande escala, além do lançamento da competição Battle of Brushes – Junior, em que jovens artistas mostrarão suas habilidades em um desafio ao vivo.

Sob o tema “We Are One”, o evento, programado para os dias 1º e 2 de novembro, trará apresentações, contação de histórias e oficinas interativas, transformando o festival em uma plataforma vibrante de diálogo intercultural, criatividade e inclusão.

O ASAS 2025 mostra como a arte pode unir comunidades, incentivar talentos emergentes e reforçar o papel de Dubai na liderança do renascimento criativo da região. Estudantes, pais, educadores, escolas, apreciadores de arte e o público em geral são convidados a participar dessa oportunidade especial.