Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com governador da província de Quioto

QUIOTO, Japão, 18 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, reuniu-se com Takatoshi Nishiwaki, governador da província de Quioto.

O encontro ocorreu durante a visita do príncipe herdeiro ao Japão para participar da celebração do Dia Nacional dos Emirados no Pavilhão do país na Expo 2025 Osaka.

A reunião explorou oportunidades para ampliar a cooperação bilateral e trocar experiências nas áreas de inovação, infraestrutura, soluções sustentáveis e outros setores de interesse estratégico comum, em apoio ao avanço do desenvolvimento sustentável.

Também participaram do encontro o xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Mohammed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e chefe do Gabinete do Príncipe Herdeiro na Corte do Príncipe; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e conselheira de Relações Estratégicas na Corte do Príncipe Herdeiro; e Shihab Ahmed Al Faheem, embaixador extraordinário e plenipotenciário dos Emirados no Japão e comissário-geral do Pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka.