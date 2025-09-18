Etihad Airways anuncia retomada de voos diretos para Damasco a partir de junho de 2026

ABU DHABI, 18 de setembro de 2025 (WAM) — A Etihad Airways anunciou a inclusão de Damasco, na Síria, em sua malha aérea a partir de junho de 2026, expandindo sua rede de destinos no Oriente Médio.

A nova rota atende à crescente demanda de viajantes dos Emirados Árabes Unidos e do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) que buscam conexões diretas com a capital síria. O corredor aéreo também permitirá que passageiros da Síria tenham acesso direto a Abu Dhabi e, a partir do Aeroporto Internacional Zayed, façam conexões para toda a rede global da companhia.

Os voos para Damasco começarão em junho de 2026, com quatro frequências semanais operadas por aeronaves Airbus A320, equipadas com oito assentos na Classe Executiva e 150 na Econômica.

Antonoaldo Neves, diretor-presidente da Etihad Airways, afirmou que a nova rota reflete o compromisso em conectar pessoas aos destinos que mais importam para elas. “Temos orgulho em expandir nossa rede para Damasco — uma das cidades mais históricas e culturalmente importantes do mundo — e em oferecer à população síria ligações diretas com Abu Dhabi, além de conexões convenientes para toda a nossa malha global”, disse o CEO.