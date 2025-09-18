Conselho de Defesa Conjunta do Golfo condena ataque de Israel ao Qatar e aprova medidas defensivas

DOHA, 18 de setembro de 2025 (WAM) — O Conselho de Defesa Conjunta do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) condenou, nos termos mais duros, o ataque militar israelense o Qatar, afirmando que essa ação agressiva constitui uma escalada perigosa e inaceitável, além de uma grave violação dos princípios do direito internacional e da Carta das Nações Unidas.

A declaração foi feita durante a reunião do Conselho realizada nesta quinta-feira (18/09) em Doha, presidida pelo xeique Saoud bin Abdulrahman bin Hassan Al Thani, vice-primeiro-ministro, ministro de Estado da Defesa e presidente do Conselho de Defesa Conjunta em sessão extraordinária, com a participação dos ministros da Defesa dos países do CCG.

Nesse contexto, o secretário-geral do CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi, afirmou que o ataque contra o Qatar é um ataque contra todos os países do Golfo, reiterando o apoio do Conselho a Doha em todas as medidas adotadas para enfrentar a agressão, preservar sua segurança e defender sua unidade e integridade territorial.

No comunicado final da sessão extraordinária, ele destacou que esse ataque representa uma ameaça direta à segurança e à estabilidade de toda a região e mina os esforços diplomáticos e de mediação do Qatar para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza e garantir a libertação de reféns e detidos. Reforçou ainda que a segurança dos países do Golfo é indivisível, como estipulado no Acordo de Defesa Conjunta.

Albudaiwi acrescentou que o Conselho de Defesa Conjunta aprovou um conjunto de medidas, incluindo: intensificação da troca de informações de inteligência por meio do Comando Militar Unificado; compartilhamento da consciência situacional aérea entre todos os centros de operações do CCG; aceleração dos trabalhos da força-tarefa conjunta do Golfo para o sistema de alerta precoce contra mísseis balísticos; atualização dos planos de defesa conjunta em coordenação entre o Comando Militar Unificado e o Comitê de Operações e Treinamento do CCG; além da realização, nos próximos três meses, de exercícios conjuntos entre centros de operações aéreas e de defesa antiaérea, seguidos por um exercício aéreo ao vivo.

Ele destacou ainda que os ministros da Defesa dos países do CCG concordaram em manter a coordenação e a consulta em todos os níveis militar e de inteligência, a fim de fortalecer a integração da defesa do Golfo e intensificar a conexão entre os sistemas de defesa, enfrentando todos os riscos e desafios, assegurando a segurança, a estabilidade e a proteção de todos os países do CCG e respondendo a quaisquer ameaças ou ataques que possam comprometer a estabilidade regional.

A reunião foi realizada em cumprimento às diretrizes dos líderes dos países do CCG, durante a sessão extraordinária do Conselho Supremo em Doha, na última segunda-feira (15/09), que avaliou a situação de defesa do Golfo e as fontes de ameaça diante da agressão israelense contra o Qatar. O encontro instruiu ainda o Comando Militar Unificado a adotar as medidas executivas necessárias para ativar os mecanismos de defesa conjunta e as capacidades de dissuasão do Golfo.