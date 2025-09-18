Mohammed bin Rashid: Emirados continuarão a estabelecer novos padrões de desempenho governamental

DUBAI, 18 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, reuniu-se com sua equipe central na presença do xeique Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vice-governante de Dubai, durante um encontro anual realizado no Museu do Futuro, em Dubai.

O xeique elogiou o progresso excepcional alcançado pelo modelo de trabalho governamental dos Emirados Árabes Unidos nos últimos anos, que trouxe resultados notáveis em diversos setores de desenvolvimento, especialmente nos serviços que beneficiam diretamente os cidadãos. Ele orientou sua equipe a redobrar os esforços para garantir que o ano atual represente o maior sucesso já registrado em termos de desempenho e conquistas governamentais, reforçando as prioridades estratégicas federais e as ambições nacionais do país.

“Por mais de 25 anos, nossa equipe nacional alcançou grandes marcos, conduzindo e entregando iniciativas e projetos federais, locais e globais que fortaleceram a liderança mundial dos Emirados Árabes Unidos e serviram ao nosso povo”, afirmou o xeique Mohammed.

A autoridade manifestou ainda otimismo em relação a novas conquistas para o país. “Nosso trabalho segue com vigor e determinação em todos os setores, para reforçar a competitividade global dos Emirados, promover a prosperidade, aprimorar o bem-estar da sociedade e elevar a qualidade de vida de nosso povo. Nossas ambições, como nação, não têm limites”, afirmou.

Reafirmando seu orgulho em relação à equipe, o xeique Mohammed destacou: “Temos a melhor equipe do mundo, uma equipe marcada por suas capacidades, determinação, lealdade e dedicação inabalável a servir a pátria. É uma equipe que desconhece o impossível.”

O encontro anual, que contou com a presença de líderes governamentais seniores, analisou as conquistas nacionais mais recentes e os principais projetos de desenvolvimento, além de discutir metas futuras e ideias voltadas aos setores de desenvolvimento, social e humanitário.

As discussões se concentraram em fortalecer o modelo do governo federal dos Emirados, reconhecido por sua agilidade e capacidade de inovação contínua em políticas, legislações, estratégias e iniciativas em áreas prioritárias.