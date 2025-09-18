Equipe da Special Olympics dos Emirados conquista 15 medalhas no Mundial Juvenil de Muay Thai

ABU DHABI, 18 de setembro de 2025 (WAM) – A equipe dos Emirados Árabes Unidos da Special Olympics conquistou 15 medalhas de participação no Campeonato Mundial Juvenil de Muay Thai, realizado em Abu Dhabi.

Os atletas tiveram desempenho de destaque nas competições de treinamento-exibição, organizadas especialmente para eles pela Federação Emiradense de Muay Thai e Kickboxing, em conformidade com as melhores práticas internacionais.

O campeonato, sediado na arena Space 42, termina nesta sexta-feira (19/09) com as finais da categoria 16–17 anos, seguidas pela cerimônia de premiação dos campeões e pelo anúncio dos prêmios individuais.

Paralelamente, a Assembleia Geral da Federação Internacional de Muay Thai se reuniu nesta quinta-feira (18/09), em Abu Dhabi, para discutir estratégias de desenvolvimento do esporte, a realização de campeonatos internacionais, programas de capacitação de treinadores, árbitros e atletas, além de iniciativas educacionais e planos futuros, com destaque para a expansão continental na Ásia.

O encontro também ressaltou a estreia do muay thai nos Jogos da Juventude da Ásia, que acontecem em outubro, no Bahrein.