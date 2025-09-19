Parceria econômica entre Emirados e Índia impulsiona crescimento do comércio bilateral, diz ministro

ABU DHABI, 19 de setembro de 2025 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que os Emirados Árabes Unidos e a Índia continuam a colher os benefícios do Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) assinado pelos dois países em fevereiro de 2022.

“Desde sua entrada em vigor, em maio de 2022, o acordo representou um salto qualitativo nas relações comerciais e de investimento, refletido claramente nas taxas de crescimento do comércio bilateral e dos fluxos de capital”, declarou o ministro em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM).

Segundo Al Zeyoudi, a trajetória ascendente do comércio não petrolífero entre os dois países — que alcançou US$ 37,6 bilhões no primeiro semestre de 2025, alta de 33,9% em comparação com o mesmo período de 2024 — demonstra que o CEPA Emirados–Índia está no caminho certo para atingir a meta conjunta de chegar a US$ 100 bilhões até 2030.

Ele destacou que os resultados positivos do acordo se devem ao compromisso mútuo de maximizar seus benefícios, além da atenção e do acompanhamento das lideranças das duas nações, reforçados por visitas e encontros de alto nível.

“O mais recente foi a 13ª reunião da Força-Tarefa Conjunta de Alto Nível Emirados–Índia, realizada hoje em Abu Dhabi sob a presidência do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan, diretor-gerente da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi, para ampliar ainda mais a cooperação no âmbito do CEPA e explorar formas de aprimorá-lo em benefício das duas economias”, afirmou.

Al Zeyoudi acrescentou que a parceria econômica Emirados–Índia não é apenas um acordo comercial e de investimento, mas uma plataforma para alcançar objetivos comuns de desenvolvimento, estimular o crescimento econômico, acelerar os fluxos de investimento recíproco e criar oportunidades para que as comunidades empresariais dos dois países expandam suas atividades e prosperem. Ele enfatizou ainda que há perspectivas promissoras para o fortalecimento do crescimento econômico mútuo entre as duas nações amigas.