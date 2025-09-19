Feira de Relógios e Joias do Oriente Médio começa em 24 de setembro com 68% de participação internacional

SHARJAH, 19 de setembro de 2025 (WAM) — A 56ª edição da Feira de Relógios e Joias do Oriente Médio contará com presença global, com expositores da Austrália, de Mianmar e do Paquistão participando pela primeira vez.

Organizada pelo Expo Centre Sharjah, com apoio da Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês), a feira será realizada de 24 a 28 de setembro. Mais de 500 expositores locais e internacionais de 21 países, além de 1.800 designers, fabricantes e profissionais da joalheria e relojoaria, estarão presentes.

O evento oferece um espaço privilegiado para a apresentação de coleções exclusivas de ouro, diamantes, pedras preciosas e relógios de luxo, além de destacar as principais tendências da moda que influenciam o setor mundial de joias.

A edição deste ano registrou aumento da participação internacional, que responde por mais de 68% dos expositores. Entre os países representados estão Itália, Índia, Turquia, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, Japão, China, Singapura, Hong Kong e Malásia.

Também haverá forte participação de expositores locais e regionais, vindos dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, Bahrein, Kuwait e Líbano, consolidando a feira como uma das plataformas mais relevantes do setor de joias e ouro no mundo.

A 56ª edição contará ainda com pavilhões nacionais de polos joalheiros tradicionais, como Índia, Singapura e Tailândia, enquanto a Itália terá presença expressiva, com mais de 50 expositores.

Essas mostras internacionais darão ao público acesso a coleções exclusivas de joias, apresentando as últimas novidades em ouro, diamantes, pérolas, pedras preciosas e relógios de luxo, além das tendências contemporâneas da joalheria.

Saif Mohammed Al Midfa, CEO do Expo Centre Sharjah, afirmou que a edição deste ano traz uma combinação única de designs distintos e diversificados, com a participação de estreantes de importantes polos joalheiros, resultando em um aumento significativo da presença internacional. "Esses fatores reforçam o papel estratégico da feira como espaço de entrada para marcas globais interessadas nos mercados da região e como porta de cooperação e parcerias”, disse Al Midfa.

A Feira de Relógios e Joias do Oriente Médio é considerada um dos maiores encontros globais de empresas de design, fabricantes e profissionais do setor. Trata-se de uma plataforma essencial para que entusiastas explorem as últimas criações em joias finas, relógios de luxo e pedras preciosas, apresentadas por algumas das mais renomadas marcas e casas de joalheria do mundo.