Investimento direto externo da Coreia do Sul cai 13,4% no 2º trimestre

SEUL, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O investimento direto externo da Coreia do Sul recuou 13,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, informou nesta sexta-feira (19/09) o Ministério da Economia e Finanças.

Segundo dados da pasta, as empresas sul-coreanas investiram US$ 14,15 bilhões no exterior entre abril e junho, contra US$ 16,34 bilhões no mesmo período de 2024.

Por setor, os aportes nas indústrias de finanças e seguros aumentaram 18,9% em um ano, alcançando US$ 6,63 bilhões. Já os investimentos no setor manufatureiro caíram 9,1%, para US$ 3,53 bilhões.

Em termos regionais, a América do Norte foi o principal destino, recebendo US$ 5,54 bilhões. Em seguida vieram a Ásia, com US$ 3,17 bilhões, e a Europa, com US$ 3,11 bilhões, de acordo com a agência Yonhap.