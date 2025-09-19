Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa das celebrações do Dia dos Emirados na Expo 2025 Osaka

OSAKA, Japão, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, participou das celebrações do Dia dos Emirados na Expo 2025 Osaka.

As comemorações começaram com um desfile de música tradicional emiradense e grupos culturais que, em marcha rumo ao pavilhão principal, encantaram o público com apresentações que ressaltaram a autenticidade e a riqueza das tradições dos Emirados Árabes Unidos.

Durante a visita, Khaled acompanhou uma série de atividades culturais promovidas em colaboração com 17 entidades nacionais, entre elas o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a Fundação de Música e Artes de Abu Dhabi e a Agência Espacial dos Emirados. As ações incluíram oficinas de artesanato tradicional, apresentações artísticas e culturais ao vivo, além de debates que destacaram o modelo dos Emirados em desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica.

Refletindo as prioridades nacionais e os setores de futuro, o Pavilhão dos Emirados conta com o apoio de parceiros oficiais como DCT Abu Dhabi, ADNOC, Space42 e PureHealth.

A programação do Dia dos Emirados também incluiu iniciativas diplomáticas voltadas a estreitar a cooperação com o Japão, em áreas como educação, cultura e sustentabilidade, além de parcerias com instituições educacionais japonesas, como a escola Yuwa Junior High School, da cidade de Arida.

Khaled se reuniu com jovens talentos emiradenses que desempenham papel de destaque na participação do país na Expo 2025 Osaka. Ele elogiou suas contribuições e enfatizou a importância de capacitar a juventude para representar a nação no exterior como embaixadores da identidade e dos valores culturais do país, além de contribuir para o fortalecimento do diálogo intercultural.

As celebrações do Dia dos Emirados na Expo 2025 Osaka refletem o compromisso do país em promover o diálogo entre culturas e reforçar parcerias globais. As atividades permitem ao público conhecer a herança cultural, as conquistas e a visão de futuro dos Emirados, destacando-os como polo global de criatividade, conhecimento e intercâmbio cultural.

O xeique Khaled esteve acompanhado pelo xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi; Sultan Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial dos Emirados ao Japão; Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Mohammed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes; Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e chefe da Corte do Príncipe Herdeiro; Maryam Eid AlMheiri, presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro; e Shihab Ahmed Al Faheem, embaixador dos Emirados no Japão e comissário-geral do Pavilhão do país na Expo 2025 Osaka.