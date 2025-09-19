Governante de Ras Al Khaimah participa de celebração do Dia da Independência de países da América Central em Ras Al Khaima

RAS AL KHAIMAH, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, participou de uma recepção organizada pelos embaixadores de Costa Rica, El Salvador e Guatemala nos Emirados Árabes Unidos para marcar o 204º aniversário da independência dos países da América Central.

O evento contou com a presença de Francisco J. Chacón Hernández, embaixador da Costa Rica nos Emirados Árabes Unidos; Gerardo Pérez Figueroa, embaixador de El Salvador; e Jorge Rafael Ruiz, embaixador da Guatemala, além de Omar Obaid Alhesan Alshamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, autoridades e convidados de destaque.

Saud destacou as relações sólidas entre os Emirados Árabes Unidos e os países da América Central, baseadas no respeito mútuo e na cooperação. Ressaltou que esses laços fortalecem objetivos comuns, ampliam interesses recíprocos e contribuem para o progresso e a prosperidade.

Reafirmou o compromisso de Ras Al Khaimah em aprofundar as relações entre os Emirados Árabes Unidos e a região, expandindo a cooperação econômica, apoiando o desenvolvimento sustentável e abrindo novos horizontes para parcerias futuras.

Em seu discurso, o governante afirmou que a ocasião foi uma oportunidade para celebrar a história e os valores que moldaram a identidade e a liderança dos países da América Central, que continuam a orientar sua trajetória de desenvolvimento e estão em sintonia com os princípios defendidos pelos Emirados Árabes Unidos.

Os embaixadores ressaltaram a profundidade das relações com os Emirados Árabes Unidos, elogiaram o papel da liderança do país na promoção do desenvolvimento e manifestaram a intenção de fortalecer a cooperação em diversos setores. Também agradeceram ao xeique Saud pela calorosa recepção e hospitalidade e destacaram as conquistas de Ras Al Khaimah nos âmbitos econômico, cultural e urbano, que refletem a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos no cenário regional e internacional.