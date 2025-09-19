Defesa Civil de Abu Dhabi e associação dos EUA firmam parceria para aprimorar sistema de prevenção a incêndios

ABU DHABI, 19 de setembro de 2025 (WAM) — A Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi (ADCDA, na sigla em inglês) anunciou uma colaboração com a Associação Nacional de Proteção contra Incêndios dos Estados Unidos (NFPA) para desenvolver um sistema integrado de prevenção a incêndios alinhado a padrões globais, como parte dos esforços para reforçar a segurança sustentável e a qualidade de vida no emirado.

O projeto tem como objetivo posicionar Abu Dhabi como referência mundial em segurança e prevenção de incêndios, além de fortalecer a parceria estratégica entre a ADCDA e a NFPA. Também busca consolidar a responsabilidade conjunta de governos e da comunidade nas medidas de prevenção.

O brigadeiro Salem Abdullah bin Barak Al Dhaheri, diretor-geral da ADCDA, afirmou que a iniciativa reflete a abordagem inovadora da autoridade em antecipar riscos e criar soluções que ampliem a competitividade global de Abu Dhabi na prevenção de incêndios e na proteção civil.

O tenente-coronel Mohammed Nasser Al Harithi, diretor do projeto do Sistema de Prevenção a Incêndios, destacou que a iniciativa representa um salto qualitativo na prevenção em nível de emirado. Segundo ele, contribuirá para o desenvolvimento de uma infraestrutura preventiva sustentável, aumentará a preparação das instalações e ampliará a conscientização da comunidade sobre padrões de segurança em linha com as melhores práticas internacionais.

A autoridade ressaltou que o projeto constitui um passo estratégico para construir um sistema de prevenção integrado e sustentável, que apoie os objetivos de Abu Dhabi de proteger vidas, propriedades e o meio ambiente, além de contribuir para elevar a qualidade de vida de toda a sociedade.