Presidente dos Emirados chega à Geórgia em visita oficial

/TBILISI, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta sexta-feira (19/09) à capital da Geórgia, Tbilisi, em visita oficial.

Na chegada ao Aeroporto Internacional Shota Rustaveli, o líder emiradense foi recebido pelo primeiro-ministro do país, Irakli Kobakhidze.

Uma cerimônia oficial de boas-vindas foi realizada no aeroporto, com a execução dos hinos nacionais dos Emirados Árabes Unidos e da Geórgia.

Uma delegação composta pelo xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; pelo xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de ministros e altas autoridades, acompanhou o presidente dos Emirados.