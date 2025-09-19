Príncipe herdeiro de Abu Dhabi se reúne com parlamentares japoneses e representantes da Sociedade Emirados–Japão

OSAKA, Japão, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com membros do Parlamento japonês, representantes da Sociedade Emirados–Japão e dirigentes de várias empresas do país, à margem das celebrações do Dia dos Emirados na Expo 2025 Osaka.

Khaled bin Mohamed expressou gratidão e apreço pela participação deles nas celebrações, destacando que a presença reflete a profundidade da amizade e da parceria entre as duas nações, assim como a força dos laços que as unem.

Durante o encontro, o príncipe herdeiro reafirmou o compromisso dos Emirados em ampliar ainda mais a cooperação com o Japão em áreas estratégicas de interesse comum, de forma a atender às aspirações dos dois povos por mais progresso e prosperidade.

Os parlamentares, os representantes da Sociedade Emirados–Japão e líderes empresariais japoneses elogiaram a participação dos Emirados na Expo 2025 Osaka, ressaltando as inovações apresentadas no pavilhão e as seções dedicadas a mostrar a rica herança do país. Eles também manifestaram interesse em expandir os canais de cooperação com os Emirados em diversos setores.

O encontro terminou com Khaled bin Mohamed participando de fotografias comemorativas ao lado da delegação japonesa, dos organizadores do evento e da equipe do Pavilhão dos Emirados.