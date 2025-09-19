Presidente dos Emirados e premiê da Geórgia discutem avanço das relações bilaterais no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente

TBILISI, 19 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Kobakhidze, em encontro voltado a fortalecer a cooperação em setores estratégicos como investimentos, economia, agricultura, energia renovável e sustentabilidade, considerados prioridades no desenvolvimento de ambos os países.

As conversas ocorreram na sede do governo da Geórgia, em Tbilisi, como parte da visita oficial do presidente emiradense, e trataram do avanço dos laços bilaterais, especialmente no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente assinado pelas duas nações.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre temas regionais e internacionais, com foco nos esforços para promover paz, estabilidade e desenvolvimento.

Mohamed bin Zayed reafirmou o compromisso dos Emirados em fortalecer suas parcerias na região do Cáucaso, com base na convicção de que a paz é o alicerce da prosperidade e do progresso para todos. Destacou que o Acordo de Parceria Econômica Abrangente, firmado em 2023, representou um marco importante na cooperação econômica bilateral, acrescentando que os Emirados estão empenhados em cumprir seus objetivos em prol do desenvolvimento conjunto, alinhado à abordagem do país de construir parcerias que atendam aos interesses mútuos.

Por sua vez, Kobakhidze deu as boas-vindas ao líder emiradense e expressou confiança de que a visita dará forte impulso para aprofundar ainda mais a cooperação.

O primeiro-ministro afirmou o interesse da Geórgia em ampliar a cooperação com os Emirados e se inspirar em seu modelo de desenvolvimento para alcançar objetivos comuns e promover crescimento sustentável.

As duas partes manifestaram otimismo em relação ao futuro das relações entre Emirados e Geórgia, apoiadas por condições favoráveis que permitem esforços conjuntos para estimular o desenvolvimento em ambos os países.

Durante o encontro, foi assinado um acordo entre a Eagle Hills – Abu Dhabi e o Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável da Geórgia. O documento foi trocado por Mohamed Alabbar, presidente da Eagle Hills, e por Mariam Kvrivishvili, ministra da Economia e do Desenvolvimento Sustentável, em nome do governo georgiano.

As conversas também contaram com a presença do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente emiradense; além de vários ministros e altas autoridades dos Emirados e da Geórgia.