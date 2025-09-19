Emirados vencem Qatar no Campeonato do Golfo de Padel

DOHA, 19 de setembro de 2025 (WAM) — As seleções masculina, feminina e juvenil de padel dos Emirados Árabes Unidos mantiveram o bom desempenho no 4º Campeonato do Golfo de Padel, realizado em Doha, após conquistarem novas vitórias que reforçaram as chances do país na disputa por títulos.

Na competição masculina, o time do Qatar foi derrotado por 2 a 1 em um confronto equilibrado, resultado que garantiu a quarta vitória dos Emirados no torneio.

Na disputa feminina, os Emirados superaram Omã por 3 a 0. Já na categoria juvenil, a equipe emiradense venceu a Arábia Saudita também por 3 a 0.