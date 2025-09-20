Presidentes dos Emirados e da Sérvia assistem a desfile pelo Dia da Unidade, da Liberdade e da Bandeira Nacional da Sérvia

BELGRADO, 20 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, participaram de um desfile militar realizado como parte das celebrações pelo Dia da Unidade, da Liberdade e da Bandeira Nacional da Sérvia. O evento ocorreu durante a visita de trabalho do líder emiradense ao país.

Mohamed bin Zayed foi recebido por Vučić e por autoridades sérvias no Palácio da Sérvia, em frente ao qual aconteceu o desfile.

A parada contou com diversas unidades das Forças Armadas da Sérvia, incluindo exibição de veículos militares, sistemas de defesa, embarcações da frota fluvial, forças de comando e proteção, unidades de defesa antiaérea e paraquedistas. Houve ainda a apresentação solene da bandeira nacional da Sérvia, com cerca de 300 metros de extensão, diante da tribuna principal.

O presidente dos Emirados felicitou Vučić pela data nacional, desejando ao país e ao povo sérvio progresso, estabilidade e prosperidade contínuos. Ele também reafirmou a solidez das relações entre Emirados e Sérvia, além do compromisso mútuo em ampliar os laços bilaterais em benefício das duas nações e de seus povos.

O desfile contou ainda com a presença do príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; além de vários ministros e altas autoridades que acompanharam Mohamed bin Zayed na visita.

Após o evento, o presidente emiradense deixou Belgrado, encerrando sua visita de trabalho à Sérvia.