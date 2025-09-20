Mais de 125 caminhões de ajuda dos Emirados entraram em Gaza pela passagem de Rafah em duas semanas

PASSAGEM DE RAFAH, 20 de setembro de 2025 (WAM) — Nos últimos 14 dias, oito comboios com ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos cruzaram para a Faixa de Gaza pela passagem de Rafah, no Egito, como parte dos esforços do país para apoiar o povo palestino nas atuais circunstâncias e no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3.

Os comboios reuniram 128 caminhões que transportaram mais de duas mil toneladas de ajuda humanitária, incluindo alimentos e materiais para abrigos.

Com isso, a quantidade total de assistência que entrou na Faixa de Gaza pela passagem de Rafah desde a reabertura das fronteiras ultrapassa 12 mil toneladas de suprimentos variados.

A equipe humanitária emiradense instalada na cidade de Arish, no Egito, supervisiona o carregamento da ajuda, acompanha sua passagem por Rafah e garante a chegada aos beneficiários na Faixa de Gaza.

Desde a reabertura das fronteiras, em 27 de julho, os Emirados duplicaram os esforços, intensificando as operações de socorro humanitário para ajudar os palestinos a enfrentar as difíceis condições no território. Essas ações contribuíram de forma significativa para aliviar o sofrimento, amenizar a crise e fornecer as necessidades básicas aos grupos mais vulneráveis.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu compromisso contínuo de apoiar o povo palestino, mitigar o impacto da atual situação e manter-se firmes ao lado dos irmãos e irmãs na Faixa de Gaza.