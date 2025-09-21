Líderes dos Emirados parabenizam presidente de Malta pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 21 de setembro de 2024 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações à presidente de Malta, Myriam Spiteri Debono, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes à presidente Debono e ao primeiro-ministro, Robert Abela.