Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados: 98% dos ataques exploram erro humano

ABU DHABI, 21 de setembro de 2025 (WAM) — O Conselho de Segurança Cibernética dos Emirados Árabes Unidos alertou que a engenharia social, que explora fragilidades humanas em vez de vulnerabilidades técnicas, está presente em quase 98% dos ciberataques.

O alerta foi feito na sexta semana da iniciativa Cyber Pulse, uma campanha de conscientização de 52 semanas voltada a ampliar a alfabetização digital e a resiliência de indivíduos e instituições contra ataques cibernéticos.

Segundo o conselho, os criminosos costumam se passar por autoridades, amigos ou organizações confiáveis para enganar as vítimas e levá-las a divulgar dados sensíveis ou executar ações prejudiciais. As táticas incluem promessas de prêmios falsos, a falsificação da identidade de entidades credíveis, o envio de ameaças urgentes ou a sobrecarga de informações conflitantes.

De acordo com o órgão, os fraudadores não dependem apenas de malware, mas também da comunicação direta, explorando empatia, senso de urgência ou medo para manipular emoções e conquistar a confiança das vítimas. O objetivo é, muitas vezes, obter informações bancárias ou pessoais, ou pressionar para que se tomem decisões precipitadas.

O conselho recomendou ao público verificar identidades, evitar o compartilhamento de dados pessoais como senhas ou informações de contas, e desconfiar de mensagens repentinas que exijam ação imediata. Também aconselhou acompanhar os alertas oficiais e manter-se atualizado sobre orientações de segurança cibernética.

A campanha Cyber Pulse, em seu segundo ano, integra os esforços nacionais para reforçar a segurança digital, proteger os usuários contra riscos crescentes e fortalecer a confiança no ecossistema digital dos Emirados.