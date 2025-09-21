Ministro das Relações Exteriores lidera delegação dos Emirados à 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York

NOVA YORK, 21 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vai liderar a delegação do país à 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que será realizada em Nova York entre os dias 22 e 29 de setembro de 2025.

A delegação dos Emirados participará de encontros com Estados-membros, autoridades da ONU e parceiros relevantes em discussões voltadas a encontrar soluções conjuntas para os desafios globais mais urgentes e fortalecer a ação coletiva, em especial diante das ameaças à paz e à segurança internacionais.

As prioridades do país nesta sessão refletem sua abordagem constante de reforçar o multilateralismo. Entre elas estão a reforma das Nações Unidas para aumentar a eficiência e a eficácia da organização; o avanço da ação humanitária, da resolução de conflitos e da convivência pacífica; a defesa da emancipação das mulheres nos temas de paz e segurança internacionais; além do desenvolvimento sustentável e da cooperação internacional no enfrentamento das mudanças climáticas e dos desafios relacionados à água.

Na ocasião, o xeique Abdullah destacou o papel crucial da cooperação internacional para oferecer soluções duradouras aos desafios atuais, reafirmando o compromisso dos Emirados em apoiar os esforços coletivos para construir um mundo mais pacífico, sustentável e inclusivo.

Ele também reafirmou o alinhamento do país com os objetivos da Iniciativa ONU80, sublinhando a dedicação dos Emirados em apoiar uma ONU eficaz e eficiente, que cumpra plenamente seus propósitos fundamentais conforme a Carta das Nações Unidas e defenda os princípios do direito internacional.

“À medida que olhamos para as próximas oito décadas, o trabalho à frente exigirá uma ONU mais resiliente, eficiente e eficaz — uma que lidere a ação coletiva, una os esforços globais e transforme os desafios atuais em oportunidades para um mundo melhor para as próximas gerações”, disse.

A delegação dos Emirados também participará de várias reuniões de alto nível, incluindo a Conferência sobre a Solução de Dois Estados, a Cúpula do Clima convocada pelo secretário-geral da ONU, a comemoração do 80º aniversário de fundação das Nações Unidas, o 30º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher e o lançamento do Diálogo Global sobre Governança da Inteligência Artificial.

O embaixador Mohamed Abushahab, representante permanente dos Emirados Árabes Unidos na ONU, afirmou:

“As prioridades dos Emirados nesta sessão da Assembleia Geral são orientadas por uma visão clara: acreditamos que o multilateralismo eficaz é o arcabouço essencial para enfrentar as crises interconectadas que o mundo enfrenta.”

Ele acrescentou que a Assembleia Geral da ONU é uma plataforma central para lidar com as ameaças urgentes à paz e à segurança internacionais, bem como com os desafios que dificultam o progresso nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. "Nesse contexto, fortalecer o multilateralismo e defender os princípios da Carta da ONU não é opcional, mas essencial para construir um futuro mais seguro, justo e próspero para todos.”

O embaixador ainda reforçou o compromisso dos Emirados em promover soluções conjuntas para os desafios globais como pilar de sua diplomacia.

A delegação emiradense na AGNU80 também inclui: Anwar Mohammed Gargash, assessor diplomático do presidente; Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e enviado especial para Mudanças Climáticas; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Amna bint Abdullah Al Dahak, ministra de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente; Sana Suhail, ministra da Família; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado; e Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.