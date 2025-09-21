Ministro da Economia: Emirados buscam aumentar número de startups para mais de dois milhões até 2031

ABU DHABI, 21 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro da Economia e Turismo, Abdullah bin Touq Al Marri, afirmou que as startups e os empreendedores constituem um pilar fundamental no percurso de crescimento econômico dos Emirados Árabes Unidos, ressaltando que o país pretende elevar o número de empresas para mais de 2 milhões até 2031.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), durante a coletiva de imprensa que anunciou os detalhes da campanha nacional “Os Emirados: A Capital Mundial das Startups”, Al Marri acrescentou que o país também pretende ver o surgimento de 10 unicórnios no mesmo período, sendo que cerca de cinco já tiveram origem no país.

O ministro destacou que a campanha apoia essas metas nacionais ao oferecer um ambiente favorável que capacita os jovens a lançar seus empreendimentos e alcançar crescimento e expansão.

Segundo Al Marri, os Emirados dispõem de estratégias abrangentes que incluem polos econômicos, segurança alimentar, abertura econômica por meio de Acordos Abrangentes de Parceria Econômica, além de políticas para inovação e proteção da propriedade intelectual. Ele assegurou que a infraestrutura nacional está preparada para apoiar o crescimento das startups tanto em nível federal quanto local.

Atualmente, os Emirados abrigam mais de 1,2 milhão de empresas, das quais cerca de 1 milhão são de propriedade de empreendedores, representando quase 94% do total. Isso, destacou o ministro, demonstra o papel central dos empreendedores no fortalecimento da economia nacional.

As pequenas e médias empresas (PMEs) contribuíram com 63,5% do PIB não petrolífero da economia nacional até meados de 2022, enquanto representam 95% do total de empresas que atuam nos mercados emiradenses.