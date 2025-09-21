Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra mesquita em Darfur

ABU DHABI, 21 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque contra uma mesquita no bairro de Al-Daraja, na cidade de El Fasher, região de Darfur, no Sudão, que deixou dezenas de mortos e feridos entre civis inocentes. O país destacou que o ataque representa uma violação flagrante do direito humanitário internacional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a necessidade de que as duas partes em conflito no Sudão cumpram a Declaração de Jeddah, de modo a proteger os civis, priorizar os interesses do povo sudanês e poupá-lo das consequências da guerra civil em curso.

O ministério ressaltou o compromisso inabalável dos Emirados Árabes Unidos em apoiar esforços voltados para alcançar uma solução pacífica para o conflito, enfatizando a importância de um cessar-fogo imediato e da proteção dos civis.

A pasta acrescentou que o país segue empenhado em trabalhar em conjunto com parceiros regionais e internacionais para enfrentar essa crise catastrófica, restaurar a estabilidade e alcançar uma paz duradoura para o povo sudanês. O ministério reiterou ainda sua rejeição a todas as formas de extremismo e terrorismo que alimentam a violência e prolongam o conflito.

O comunicado expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas e ao povo sudanês diante da tragédia, além de votos de rápida recuperação a todos os feridos.