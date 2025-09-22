Parlamento Árabe e Liga Árabe celebram reconhecimento da Palestina por Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal

CAIRO, 22 de setembro de 2025 (WAM) – O Parlamento Árabe e a Liga Árabe receberam com entusiasmo as decisões do Reino Unido, da Austrália, do Canadá e de Portugal de reconhecer oficialmente o Estado da Palestina, classificando o gesto como um passo histórico que fortalece o apoio internacional aos direitos palestinos.

O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, afirmou que o reconhecimento amplia a posição internacional da Palestina e reafirma o respeito ao direito internacional. Ele descreveu a medida como uma mensagem firme sobre a necessidade de encerrar a ocupação e alcançar a paz com base na solução de dois Estados.

O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, também saudou as decisões, chamando-as de “históricas” e observando que elas se somam às tomadas anteriormente por Espanha, Irlanda e Noruega. Segundo ele, o movimento reflete um consenso internacional crescente, com mais de 152 países já reconhecendo a Palestina, e destacou a importância especial do gesto britânico.