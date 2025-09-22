Conselho de Desenvolvimento Ministerial analisa políticas governamentais e resoluções regulatórias

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, presidiu uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Ministerial realizada no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O encontro examinou propostas de políticas governamentais e decisões regulatórias em diferentes áreas do serviço público nos Emirados Árabes Unidos.

A pauta incluiu a análise de minutas de resoluções relacionadas a assuntos familiares, energia e aviação civil, além de iniciativas voltadas a ampliar a eficiência do trabalho governamental e do quadro fiscal federal.

O conselho também discutiu políticas nacionais para melhorar a qualidade do sistema educacional, apoiar a economia nacional, fortalecer a competitividade dos produtos locais e aprimorar o desempenho do mercado de trabalho. As discussões contemplaram ainda a reestruturação de determinadas funções governamentais ligadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente.

No campo das políticas públicas, o colegiado avaliou recomendações do Conselho Nacional Federal sobre a “Política Governamental para o Aumento das Taxas de Natalidade nos Emirados Árabes Unidos” e examinou resultados da participação do país em diversos eventos e plataformas internacionais.