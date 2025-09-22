UAE Team Emirates–XRG conquista título do Tour de Luxemburgo

LUXEMBURGO, 22 de setembro de 2025 (WAM) — A equipe UAE Team Emirates–XRG celebrou uma conquista histórica com a vitória geral de Brandon McNulty no Tour de Luxemburgo, que garantiu o 86º triunfo da temporada de 2025 para o time, superando o recorde absoluto de vitórias em um único ano.

McNulty confirmou o título ao defender a camisa amarela de líder na etapa final, encerrada em um circuito seletivo em Luxemburgo. Apoiado de forma impecável pelos companheiros, o ciclista norte-americano controlou os adversários mais próximos e cruzou a linha de chegada em segurança no pelotão, assegurando sua quarta vitória na temporada. A etapa foi vencida por Romain Gregoire (Groupama-FDJ), em um final marcado pela chuva.

Com o triunfo de McNulty, a UAE Team Emirates–XRG superou o recorde anterior de 85 vitórias na temporada, estabelecido em 2009 pela HTC-Columbia.

A marca histórica reflete a profundidade e a dominância da equipe em todos os terrenos — de Grandes Voltas e clássicas de um dia a provas por etapas e campeonatos nacionais —, evidenciando a força de todo o elenco. Ao todo, 20 ciclistas diferentes do time conquistaram vitórias neste ano, reforçando a solidez coletiva da equipe.