Ativos de bancos comerciais nos países do Golfo chegam a US$ 3,5 trilhões

MUSCAT, 22 de setembro de 2025 (WAM) — Estatísticas recentes divulgadas pelo Centro Estatístico do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat, na sigla em inglês) mostram que os ativos totais dos bancos comerciais que operam nos países do Golfo aumentaram 10% até o fim de 2024, alcançando cerca de US$ 3,5 trilhões, em comparação com o registrado no fim de 2023.

Segundo os dados, os depósitos totais nos bancos comerciais do Golfo chegaram a aproximadamente US$ 2,1 trilhões no final de 2024, uma alta de 9,6% em relação ao valor registrado no fim de 2023. O levantamento também revelou que os depósitos aumentaram em todos os países do GCC no período.

Da mesma forma, o saldo total de empréstimos concedidos pelos bancos comerciais na região alcançou cerca de US$ 2,1 trilhões até o fim de 2024, representando um crescimento de 9,9% em comparação com 2023.

Os empréstimos concedidos ao setor privado responderam por aproximadamente 80,7% do total. A taxa de inadimplência em relação ao volume de crédito caiu na maioria dos países do Golfo entre 2020 e 2024, embora com variações de um país para outro.

A relação entre empréstimos e depósitos também variou bastante entre os países do GCC, oscilando entre 125% e 66%.

Enquanto isso, os índices de adequação de capital permaneceram bem acima do mínimo regulatório exigido pelo acordo de Basileia III, situando-se entre 32% e 17,8% em 2024. Segundo o marco regulatório de Basileia III, os bancos devem manter pelo menos 8% de adequação de capital.

Os lucros líquidos dos bancos comerciais que atuam no Golfo também registraram crescimento expressivo nos últimos quatro anos, superando os níveis anteriores à pandemia de Covid-19.