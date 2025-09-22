Crescente Vermelho dos Emirados envia ajuda emergencial a vítimas das enchentes nas Filipinas

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) intensificou sua resposta humanitária para apoiar os afetados pelas enchentes que atingiram recentemente diversas províncias e regiões das Filipinas.

A entidade distribuiu auxílio emergencial que incluiu alimentos essenciais, kits de saúde, materiais para abrigos, água potável, produtos de higiene e outros itens de primeira necessidade.

Mais de 18 mil pessoas foram beneficiadas na região de SOCCSKSARGEN, na ilha de Mindanau, assim como nas províncias de Sultan Kudarat e South Cotabato. A ajuda contribuiu para aliviar o impacto da crise e atender às necessidades urgentes das famílias mais afetadas.

O Crescente Vermelho destacou que sua atuação reflete os valores humanitários profundamente enraizados dos Emirados Árabes Unidos, baseados na solidariedade com comunidades em tempos de crises e desastres e no apoio às vítimas sem discriminação de raça, religião ou filiação sectária.

A autoridade ressaltou ainda que seus esforços nas Filipinas evidenciam o compromisso contínuo em aliviar o sofrimento humano e fortalecer a capacidade de resposta rápida a emergências. Acrescentou que, nesta fase, a prioridade foi adquirir os suprimentos emergenciais nos mercados locais filipinos, em coordenação com a missão dos Emirados em Manila, para garantir a entrega imediata aos beneficiários e a cobertura das áreas mais atingidas.

O Crescente Vermelho confirmou que continuará monitorando a situação humanitária no terreno e ampliando suas operações para atender às novas necessidades que surgirem.

Vários dias de chuvas intensas nas Filipinas provocaram enchentes generalizadas e deslizamentos de terra, resultando em dezenas de mortes, no deslocamento de mais de 80 mil pessoas e em grandes danos a casas, pontes, escolas e plantações.