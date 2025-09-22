Emirados vão reunir líderes marítimos globais em evento paralelo do Dia Marítimo Mundial

DUBAI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos se preparam para sediar o Evento Paralelo do Dia Marítimo Mundial 2025, organizado pelo Ministério de Energia e Infraestrutura em cooperação com a Organização Marítima Internacional, de 30 de setembro a 1º de outubro, sob o tema “Nosso oceano – Nossa obrigação – Nossa oportunidade”.

O encontro vai reunir ministros, autoridades, especialistas e dirigentes de diversos países para discutir os principais desafios da indústria global de transporte marítimo e explorar formas de avançar em consonância com as práticas mais recentes de sustentabilidade. O objetivo é ampliar a troca de experiências e unificar esforços internacionais para proteger o ambiente marinho e aumentar a eficiência do comércio global.

O ministro de Energia e Infraestrutura, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou que a realização do evento marítimo global marca um novo marco na trajetória para consolidar a posição do país como um polo mundial da indústria de transporte marítimo e destino preferencial para inovação e avanço tecnológico neste setor vital. "Estamos comprometidos em trabalhar com parceiros internacionais para compartilhar experiências e adotar soluções sustentáveis que garantam o uso seguro e responsável dos recursos, equilibrando crescimento econômico e proteção do ambiente marinho, ao mesmo tempo em que apoiamos os objetivos globais de desenvolvimento sustentável”, disse.

Al Mazrouei acrescentou que os Emirados se tornaram um dos centros marítimos mais influentes do mundo, graças às normas e práticas que elevaram os padrões de segurança marítima e proteção ambiental. "O país também desempenha papel fundamental na transição para alternativas de energia limpa no setor marítimo. Além disso, consolidou-se como plataforma global que reúne tomadores de decisão e especialistas para desenvolver soluções e tecnologias alinhadas às diretrizes da Organização Marítima Internacional e ao processo de descarbonização do setor”, afirmou.

O ministro explicou que, ao longo das décadas, o setor foi um dos pilares do ecossistema econômico do país e motor central de sua visão de desenvolvimento, apoiado por portos modernos e serviços logísticos de alta eficiência.

Al Mazrouei destacou que, desde que aderiu à Organização Marítima Internacional, os Emirados têm se comprometido a adotar as melhores práticas internacionais e atualizar suas leis para acompanhar as rápidas transformações. “O país esteve entre os primeiros a ratificar convenções fundamentais sobre segurança, meio ambiente e operações, o que reforçou sua posição como ambiente marítimo atrativo e seguro para investimentos e negócios.”

Ele ressaltou ainda que a localização estratégica dos Emirados, no cruzamento das rotas globais de comércio, fez do país um elo crucial nas cadeias internacionais de suprimento. Essa vantagem foi aproveitada com o desenvolvimento de portos integrados, zonas francas e infraestrutura logística e digital avançada, reforçando o papel do país como ponte comercial e cultural entre o Oriente e o Ocidente, além de apoiar o comércio global com eficiência e confiabilidade.

Al Mazrouei frisou que a sustentabilidade ambiental é prioridade consolidada nas políticas marítimas dos Emirados. Entre as iniciativas pioneiras está o projeto Green Recycling Yards, voltado para a reciclagem segura e ambientalmente correta de embarcações em alto-mar. O país também desenvolveu infraestrutura verde para abastecer navios com combustível de baixo teor de enxofre e gás natural, além de apoiar o uso de biocombustíveis e metanol verde.

Ele apontou que os Emirados implementaram um sistema marítimo integrado, que inclui o Centro Nacional de Navegação Marítima, responsável pela gestão e operação 24 horas por dia do monitoramento do tráfego de embarcações. O país também lançou a Janela Única Nacional para Serviços Marítimos, que permite o processamento eletrônico para armadores e operadores portuários, aumentando a eficiência e economizando tempo.

Além disso, os Emirados adotaram soluções digitais avançadas para a troca de dados marítimos em conformidade com os mais altos padrões internacionais e criaram programas de qualificação de talentos nacionais, oferecendo conhecimento e capacitação especializada. Essas medidas fortalecem ainda mais a posição do país como ambiente marítimo de destaque, confiável e atraente para investimentos e parcerias globais.

Al Mazrouei concluiu dizendo que o capital humano é a base da liderança sustentável, razão pela qual foram estabelecidas academias especializadas, como a Academia Marítima de Abu Dhabi e a Academia Marítima de Sharjah. Essas iniciativas já resultaram na formação de 497 oficiais e engenheiros emiradenses, incluindo 100 mulheres, que hoje ocupam funções de liderança e operação em portos, embarcações e centros de pesquisa.