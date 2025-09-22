Governante de Fujairah recebe presidente do Parlamento Árabe

FUJAIRAH, 22 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, recebeu Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, presidente do Parlamento Árabe, e a delegação que o acompanhava.

O xeique Saleh bin Mohammed Al Sharqi, presidente do Departamento de Indústria e Economia, também participou do encontro.

Durante a reunião, Hamad bin Mohammed foi informado por Al Yamahi sobre diferentes questões árabes, com foco nos recentes desdobramentos políticos e nas atualizações regionais.

O governante de Fujairah ressaltou a importância da ação conjunta e da unificação dos esforços árabes por meio do Parlamento Árabe, destacando que a proteção da segurança e da estabilidade da região constitui pilar essencial da segurança nacional árabe.

Al Yamahi agradeceu o apoio contínuo da liderança dos Emirados e destacou a atenção dedicada de Hamad bin Mohammed Al Sharqi aos acontecimentos regionais.