Emirados Árabes Unidos enviam ajuda médica urgente a Botsuana

ABU DHABI, 22 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram uma aeronave de socorro emergencial com 96 toneladas de suprimentos médicos para Botsuana, após a declaração de emergência de saúde pública devido à escassez de insumos essenciais.

A ajuda integra as iniciativas humanitárias globais dos Emirados, voltadas a garantir recuperação precoce e estabilidade.

O carregamento incluiu medicamentos para doenças crônicas, além de insumos médicos básicos, como ataduras, fios de sutura e equipamentos cirúrgicos necessários.

O presidente da Agência de Ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Al Ameri, afirmou que o envio de ajuda médica a Botsuana faz parte do papel humanitário global dos Emirados, que respondem de forma rápida a crises de saúde, fortalecendo os sistemas sanitários de países africanos amigos e ampliando sua capacidade de conter a propagação de epidemias e doenças infecciosas. “A assistência médica dos Emirados ajudará a reforçar os estoques de medicamentos e insumos essenciais para operações cirúrgicas, além de aumentar a capacidade do setor de saúde em fornecer serviços médicos a uma ampla parcela da população que depende diretamente do sistema público, especialmente crianças, mulheres e idosos”, concluiu Tareq Ahmed Al Ameri.