Presidente da Síria se reúne em Nova York com secretário de Estado dos EUA

NOVA YORK, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente da Síria, Ahmad Al-Shar’a, reuniu-se em Nova York com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Segundo comunicado divulgado por Tommy Pigott, porta-voz adjunto principal do Departamento de Estado americano, Rubio afirmou ao presidente sírio que o país tem agora a oportunidade de construir um Estado estável e soberano após o anúncio histórico feito no início deste ano pelo presidente dos EUA, Donald Trump, de suspender as sanções contra o povo sírio.

As duas partes discutiram os esforços em curso de combate ao terrorismo, iniciativas para localizar cidadãos americanos desaparecidos e a importância das relações entre Síria e Israel para o fortalecimento da segurança regional.