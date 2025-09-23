Ministro do Exterior dos Emirados lidera delegação do país em histórica conferência internacional sobre a solução de dois Estados

NOVA YORK, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, liderou a delegação do país à Conferência Internacional de Alto Nível para a Solução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados, realizada à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

A conferência representou uma reafirmação do compromisso da comunidade internacional com o estabelecimento de um Estado palestino independente e soberano, com fronteiras internacionalmente reconhecidas, convivendo em paz, estabilidade e segurança com Israel.

Os Emirados reiteraram a convicção de que não haverá paz na região até que exista um Estado palestino vivendo lado a lado com Israel, em paz, segurança e dignidade. A solução de dois Estados foi destacada como a base para a integração regional de Israel e o único caminho viável para uma paz duradoura e estável entre palestinos, israelenses e toda a região.

A ampla participação de alto nível na conferência, somada ao crescente número de países que reconhecem o Estado da Palestina, fortalece os esforços internacionais para alcançar uma paz justa e duradoura e reafirma o direito legítimo do povo palestino à autodeterminação.

Os Emirados saudaram os recentes reconhecimentos ao Estado da Palestina, que refletem a visão compartilhada de que a única forma de superar décadas de conflito e destruição é avançar rumo ao projeto de dois Estados independentes, coexistindo em paz duradoura.

O país também elogiou o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente da França, Emmanuel Macron, por seus esforços em liderar a conferência.

Na preparação para o encontro, os Emirados co-patrocinaram e votaram a favor — ao lado de 142 países — da resolução da Assembleia Geral da ONU que aprovou a Declaração de Nova York sobre a Solução Pacífica da Questão Palestina e a Implementação da Solução de Dois Estados.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram que continuarão sendo parceiros comprometidos na realização das aspirações do povo palestino, bem como na cooperação com parceiros regionais e internacionais para alcançar uma solução justa e sustentável, capaz de encerrar o ciclo de conflitos e lançar as bases de um futuro mais estável e próspero para todos os povos da região.