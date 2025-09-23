Teatro Nacional de Sharjah conquista dois prêmios em festival de Alexandria

SHARJAH, 23 de setembro de 2025 (WAM) — A peça “17 Horas”, do Teatro Nacional de Sharjah, recebeu dois prêmios e um certificado de reconhecimento durante sua participação na 15ª edição do Festival Internacional de Teatro de Alexandria, realizado no Egito sob o patrocínio do Ministério da Cultura local.

Apresentada no Teatro Lycée diante de um grande público, a montagem conquistou o prêmio de Melhor Cenário, entregue a Majed Al Mazmi, e o de Melhor Atriz em Papel Principal, concedido a Dalal Chraibi. Além disso, Nasreddine Obeidi recebeu um certificado de apreciação por sua atuação.

A peça foi preparada e dirigida por Abdullah Mohammed, a partir do texto Delírio a Dois, do dramaturgo francês Eugène Ionesco. Encenada em estilo caricatural, a produção aborda as tensões cotidianas de um casal recém-casado, revelando — por meio de interações aparentemente simples — a falta de percepção diante das tragédias e conflitos maiores que os cercam.