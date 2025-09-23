Líderes dos Emirados parabenizam rei e príncipe herdeiro da Arábia Saudita pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens de felicitação ao rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, guardião das Duas Mesquitas Sagradas, por ocasião do 95º Dia Nacional da Arábia Saudita.

Os líderes emiradenses também enviaram mensagens semelhantes ao príncipe herdeiro e primeiro-ministro, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, pelo mesmo motivo.