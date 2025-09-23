Ministro do Exterior dos Emirados Árabes Unidos se reúne com premiê das Ilhas Salomão em Nova York

NOVA YORK, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o primeiro-ministro das Ilhas Salomão, Jeremiah Maenele, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

As conversas abordaram as relações bilaterais entre os Emirados e as Ilhas Salomão, com ênfase na melhora da cooperação em áreas que apoiem interesses comuns e o crescimento de longo prazo. Abdullah bin Zayed e Maenele também discutiram diversos temas da pauta da 80ª sessão da Assembleia Geral.

O chanceler emiradense destacou o interesse dos Emirados em estreitar os laços com as Ilhas Salomão e em aproveitar as oportunidades disponíveis para promover novos avanços na cooperação bilateral, em benefício das metas de desenvolvimento de ambos os países.

A reunião contou ainda com a presença de Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado.