Nova York: Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com chanceleres de diversos países

NOVA YORK, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, manteve encontros separados em Nova York com homólogos de vários países que participam da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed se reuniu com Gerardo Werthein, ministro das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da Argentina; Justin Tkachenko, ministro das Relações Exteriores de Papua-Nova Guiné; Carlos Ramiro Martínez, ministro das Relações Exteriores da Guatemala; Maka Botchorishvili, ministra das Relações Exteriores da Geórgia; Alexandra Hill Tinoco, ministra das Relações Exteriores de El Salvador; e Workneh Gebeyehu, secretário executivo da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD, na sigla em inglês).

Os encontros trataram de questões centrais da agenda da Assembleia Geral, bem como da cooperação em organismos internacionais em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As conversas também abordaram formas de ampliar a cooperação bilateral e expandir parcerias em áreas diversas, incluindo economia, comércio, investimentos, educação, segurança alimentar, saúde, cultura, tecnologia, energia renovável e temas relacionados ao clima.

O chanceler emiradense destacou o compromisso dos Emirados em promover a cooperação global construtiva e a ação multilateral para enfrentar desafios comuns, consolidar a paz e a estabilidade nas sociedades e alcançar o desenvolvimento sustentável para os povos.

As discussões ainda abordaram os atuais desdobramentos regionais e internacionais, com destaque para a situação no Oriente Médio e suas repercussões sobre a paz e a segurança globais.

Abdullah bin Zayed também se reuniu com Cindy McCain, diretora-executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA), para discutir formas de ampliar a cooperação e a coordenação entre os Emirados e o programa diante dos desafios humanitários que afetam várias regiões do mundo.

Participaram das reuniões Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Sultan bin Saif Al Neyadi, ministro de Estado para Assuntos da Juventude; Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro de Estado; Sultan Mohammed Al Shamsi, ministro-assistente das Relações Exteriores para Assuntos de Desenvolvimento e Organizações Internacionais e vice-presidente da Agência de Ajuda dos Emirados; além de Mohamed Abushahab, embaixador e representante permanente dos Emirados Árabes Unidos junto às Nações Unidas.