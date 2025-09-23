Conselho de Mídia dos Emirados realiza terceira reunião de 2025

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O Conselho de Mídia dos Emirados realizou sua terceira reunião de 2025, presidida por Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados, para discutir políticas, legislações e iniciativas voltadas ao avanço do setor.

Al Hamed destacou que essas medidas se inserem no esforço de acompanhar as rápidas transformações no cenário global da mídia, ao mesmo tempo em que reforçam o papel do setor como área vital de apoio à economia nacional e alinhada às aspirações futuras do país.

Ele ressaltou que a próxima etapa trará iniciativas e incentivos inovadores destinados a promover o conteúdo local e a consolidar a posição de liderança dos Emirados no setor de mídia em nível global.

Durante a reunião, o conselho analisou o quadro de fortalecimento do conteúdo local, pilar central das novas políticas, cujo objetivo é ampliar a contribuição do conteúdo midiático nacional para a economia, apoiando sua produção e desenvolvimento, fortalecendo seu papel na preservação da identidade nacional e na promoção da cultura emiradense no exterior, além de impulsionar inovadores e empreendedores em mídia e inovação.

Participaram do encontro membros do Conselho de Mídia dos Emirados, incluindo o xeique Abdullah bin Humaid Al Qasimi, diretor da Corte do Governante de Ras Al Khaimah; Maryam AlMheiri, diretora-geral do Escritório de Mídia de Abu Dhabi; Tariq Saeed Allay, diretor-geral do Departamento de Mídia do Governo de Sharjah; Nasser Muhammed Al Yamahi, diretor-geral da Autoridade de Cultura e Mídia de Fujairah; Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados; e Maitha Majed Al Suwaidi, diretora-executiva do Setor de Estratégia e Políticas de Mídia e secretária do Conselho.