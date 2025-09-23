Escola de Artes Equestres Reais de Abu Dhabi será inaugurada em novembro de 2025

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) – Sob a orientação do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, a Escola de Artes Equestres Reais de Abu Dhabi (ADREA, na sigla em inglês) será inaugurada em novembro de 2025 na Ilha Jubail, em Abu Dhabi.

A abertura marcará a quinta escola no mundo dedicada à arte da equitação clássica, juntando-se às instituições históricas da Áustria, Espanha, Portugal e França.

Com 65 mil metros quadrados, a ADREA foi concebida como um ambiente totalmente integrado, voltado para a preservação, a performance e o ensino da tradição da haute école da arte equestre. Cada elemento do espaço reflete a filosofia de priorizar o cavalo, desde o projeto das instalações até as metodologias de treinamento, garantindo os mais altos padrões de conforto, cuidado e harmonia entre cavalo e cavaleiro.

A ADREA contará com uma arena climatizada para 1.200 espectadores, além de 60 estábulos com ar-condicionado e sistemas avançados de monitoramento, um centro veterinário e clínica de reabilitação, bem como arenas de treinamento e pistas sombreadas que oferecem condições ideais para cavalos e atletas.

O espaço também abrigará áreas culturais, educacionais e artesanais dedicadas à preservação e transmissão de conhecimento às futuras gerações. A Galeria Furussiya apresentará uma coleção de raros artefatos que traçam a história da equitação em diferentes civilizações e séculos.

A escola será ainda sede de uma das bibliotecas equestres mais extensas do mundo, com mais de 10 mil volumes para inspirar estudos e pesquisas. O primeiro ateliê de fabricação de selas equestres dos Emirados Árabes Unidos também será instalado, resgatando e promovendo a excelência artesanal.

A educação é o alicerce da ADREA, com programas que vão desde a Junior Academy até o curso de quatro anos que concede o Rider Degree. Aberta a jovens cavaleiros, incluindo Pessoas com Deficiência, a escola oferece trajetórias acadêmicas reconhecidas que abrangem todas as etapas de desenvolvimento. Cada programa cultiva uma nova geração baseada em disciplina, perseverança e arte.