Emirados e Arábia Saudita mantêm laços fraternos históricos, afirma embaixador saudita

ABU DHABI, 23 de setembro de 2025 (WAM) — O embaixador da Arábia Saudita nos Emirados Árabes Unidos, Sultan bin Abdullah Al Anqari, destacou os laços fraternos sólidos e de longa data que unem os dois países, fundamentados na religião, na língua e nas tradições, e fortalecidos por uma unidade de propósito e destino.

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Al Anqari ressaltou que Arábia Saudita e Emirados avançam em uma parceria estratégica frutífera, voltada para a construção de um futuro próspero para seus povos e para toda a região. Acrescentou que as políticas de ambos os países estão amplamente alinhadas na maioria das questões políticas e econômicas de interesse comum.

O diplomata destacou ainda o crescimento das relações econômicas nos últimos anos, lembrando que o comércio não petrolífero entre Arábia Saudita e Emirados alcançou US$ 25 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 21,3% em comparação ao mesmo período de 2024. Ele acrescentou que os investimentos diretos dos Emirados na Arábia Saudita já superam 111 bilhões de riais sauditas (US$ 29,6 bilhões), enquanto o reino figura como o terceiro maior parceiro comercial global dos Emirados e o principal parceiro árabe.

O embaixador expressou sua gratidão à liderança e ao povo emiradenses, afirmando: “Os nobres sentimentos que recebemos de nossos irmãos nos Emirados durante as celebrações do 95º Dia Nacional do Reino são motivo de orgulho para nós. Os Emirados ocupam um lugar especial e querido em nossos corações.”