Conselho do Golfo e União Europeia discutem preparativos para reunião ministerial no Kuwait

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC, na sigla em inglês), Jassem Mohamed Al-Budaiwi, reuniu-se com Luigi Di Maio, representante especial da União Europeia para a região do Golfo, para revisar os preparativos da próxima reunião ministerial GCC–UE, prevista para outubro, no Kuwait.

O encontro, realizado à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York, destacou a importância de reforçar a cooperação entre o bloco e a União Europeia em apoio a objetivos comuns, interesses mútuos e às aspirações de seus povos.

As duas partes também trocaram pontos de vista sobre vários temas regionais e internacionais. Al-Budaiwi ressaltou que a brutal agressão israelense contra a Palestina tem agravado ainda mais a instabilidade regional, destacando a necessidade urgente de um cessar-fogo, do fim da catástrofe na Faixa de Gaza e da proteção de civis inocentes.