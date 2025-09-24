Abdullah bin Zayed participa de reunião multilateral convocada por presidente dos EUA em Nova York

NOVA YORK, 24 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, participou de uma reunião multilateral organizada pelos Estados Unidos com a presença de vários líderes árabes e islâmicos, à margem da 80ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (UNGA80), em Nova York.

O encontro foi realizado a convite do presidente dos EUA, Donald Trump, e contou com a participação do xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Qatar; do rei Abdullah II ibn Al Hussein, da Jordânia; do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan; do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto; do primeiro-ministro do Paquistão, Muhammad Shehbaz Sharif; do primeiro-ministro do Egito, Mostafa Madbouly; e do ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah.

Abdullah bin Zayed esteve acompanhado pelo embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, Yousef Al Otaiba.

As discussões se concentraram em colocar um fim à guerra em Gaza, alcançar um cessar-fogo sustentável, garantir a libertação de todos os reféns e detidos e adotar medidas decisivas para enfrentar a grave crise humanitária vivida pela população civil na Faixa de Gaza.

Durante a reunião, Abdullah bin Zayed elogiou os esforços do presidente Donald Trump para encerrar o conflito, evitar novas perdas humanas, aliviar a tragédia humanitária em Gaza e assegurar a libertação de reféns e detidos.

O chanceler emiradense reiterou o apoio firme dos Emirados a essas iniciativas e a todos os esforços voltados para encerrar o conflito palestino-israelense e alcançar um acordo pacífico que garanta estabilidade duradoura para os povos palestino e israelense, assim como para toda a região. Ressaltou também importância de evitar medidas unilaterais que prejudiquem os esforços internacionais em prol da solução de dois Estados e da criação de um Estado palestino independente.

Além disso, destacou a necessidade de combater o extremismo e o terrorismo em todas as suas formas, defender o Estado de Direito e promover valores de tolerância, coexistência e fraternidade humana na região, de modo a atender às aspirações dos povos por segurança, estabilidade, prosperidade e desenvolvimento sustentável.